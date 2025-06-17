В Киеве разрушены два отделения Укрпочты – 03124 и 03126

Во время атаки на Киев ночью Укрпочта потеряла два отделения — 03124 и 03126.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Укрпочта: отделение 03124 и отделение 03126

По данным компании, сейчас команда Укрпочты делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу.

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Предварительно, завтра отделение 03124 будет работать по новому адресу. Впоследствии должны сообщить, где именно.

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Что касается почтового отделения 03126, то киевлян будут принимать в другом отделении 03061, пока не найдется другое помещение.

— Спасибо каждому, кто защищает и спасает. Соболезнуем семьям погибших. Мир должен увидеть, каков на самом деле “русский мир”, — отметили в компании Укрпочта.

Кроме того, по данным компании ДТЭК, из-за обстрелов российских оккупантов 1 148 домов жителей столицы остались без света. Энергетики начали работать над восстановлением сразу после получения разрешений от ГСЧС и полиции.

18 июня объявлено Днем траура в память о жертвах массированной атаки на Киев.

По словам городского главы Виталия Кличко, в результате вражеской атаки на Киев сегодня ночью к медикам обратились 114 пострадавших киевлян, 68 из них госпитализированы. Предварительно, 14 человек погибли. Спасательная операция продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 210-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Укрпочта

Источник : Укрпочта

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