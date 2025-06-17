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В Киеве разрушены два отделения Укрпочты – 03124 и 03126

відділення Укрпошти

Во время атаки на Киев ночью Укрпочта потеряла два отделения — 03124 и 03126.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.

Укрпочта: отделение 03124 и отделение 03126

По данным компании, сейчас команда Укрпочты делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу.

Предварительно, завтра отделение 03124 будет работать по новому адресу. Впоследствии должны сообщить, где именно.

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Что касается почтового отделения 03126, то киевлян будут принимать в другом отделении 03061, пока не найдется другое помещение.

— Спасибо каждому, кто защищает и спасает. Соболезнуем семьям погибших. Мир должен увидеть, каков на самом деле “русский мир”, — отметили в компании Укрпочта.

Кроме того, по данным компании ДТЭК, из-за обстрелов российских оккупантов 1 148 домов жителей столицы остались без света. Энергетики начали работать над восстановлением сразу после получения разрешений от ГСЧС и полиции.

18 июня объявлено Днем траура в память о жертвах массированной атаки на Киев.

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По словам городского главы Виталия Кличко, в результате вражеской атаки на Киев сегодня ночью к медикам обратились 114 пострадавших киевлян, 68 из них госпитализированы. Предварительно, 14 человек погибли. Спасательная операция продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 210-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Укрпочта

Источник: Укрпочта

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