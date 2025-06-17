У Києві зруйновано два відділення Укрпошти – 03124 та 03126

Під час атаки на Київ вночі Укрпошта втратила два відділення — 03124 та 03126.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Укрпошта: відділення 03124 та відділення 03126

За даними компанії, зараз команда Укрпошти робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу.

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Попередньо, завтра відділення 03124 працюватиме за новою адресою. Згодом мають повідомити, де саме.

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Що стосується поштового відділення 03126, то киян будуть приймати в іншому відділенні 03061, доки не знайдеться інше приміщення.

– Дякуємо кожному, хто захищає й рятує. Співчуваємо сім’ям загиблих. Світ має побачити, яким є насправді “російський мир”, – зауважили в компанії Укрпошта.

Крім того, за даними компанії ДТЕК, через обстріли російських окупантів 1 148 осель жителів столиці залишились без світла. Енергетики почали працювати над відновленням одразу після отримання дозволів від ДСНС та поліції.

18 червня оголошено Днем жалоби в памʼять за жертвами масованої атаки на Київ.

За словами міського голови Віталія Кличка, внаслідок ворожої атаки на Київ сьогодні вночі до медиків звернулися 114 постраждалих киян, 68 із них госпіталізували. Попередньо, 14 людей загинуло. Рятувальна операція триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 210-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Укрпошта

Джерело : Укрпошта

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