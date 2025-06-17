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Ночная атака на Киев: повреждены 4 общежития Киевского авиационного института

пошкоджені гуртожитки КАІ

В результате ночной комбинированной атаки на Киев зафиксировано попадание в район 10 общежития КАИ (Киевского авиационного института, бывшего Национального авиационного университета).

Об этом сообщила исполняющая обязанности президента КАИ Ксения Семенова.

Повреждения общежитий НАУ в Киеве

— Прилет обломков в общежитие КАИ. Все живы, есть раненые. Остальные во время атаки сидели в укрытии, у этих общежитий большой бункер, — отметила Ксения Семенова.

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По ее словам, студентов и сотрудников переселяют.

По данным Управления жилищного сервиса КАИ, в результате комбинированной атаки на Киев 17 июня взрывной волной повреждены окна в общежитиях 10, 11, 12 и 13.

— Если кому-то нужна помощь — в холле 10 общежития дежурят медики и психологи. Не оставайтесь в одиночестве, обращайтесь, — говорится в сообщении.

Также в управлении отметили, что у тех, у кого в результате атаки пострадали комнаты или повреждены окна, есть возможность временного заселения в 8 общежитие.

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, по состоянию на 8 утра количество пострадавших в столице возросло до 55. Более 40 человек госпитализированы. Относительно погибших точной информации пока нет — на местах продолжают работать спасатели.

Предварительно, по информации спасателей и полиции, погибших 14.

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Атака на Київ 17 червня 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 210-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Ксения Семенова/КАИ

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