Ночная атака на Киев: повреждены 4 общежития Киевского авиационного института
В результате ночной комбинированной атаки на Киев зафиксировано попадание в район 10 общежития КАИ (Киевского авиационного института, бывшего Национального авиационного университета).
Об этом сообщила исполняющая обязанности президента КАИ Ксения Семенова.
Повреждения общежитий НАУ в Киеве
— Прилет обломков в общежитие КАИ. Все живы, есть раненые. Остальные во время атаки сидели в укрытии, у этих общежитий большой бункер, — отметила Ксения Семенова.
По ее словам, студентов и сотрудников переселяют.
По данным Управления жилищного сервиса КАИ, в результате комбинированной атаки на Киев 17 июня взрывной волной повреждены окна в общежитиях 10, 11, 12 и 13.
— Если кому-то нужна помощь — в холле 10 общежития дежурят медики и психологи. Не оставайтесь в одиночестве, обращайтесь, — говорится в сообщении.
Также в управлении отметили, что у тех, у кого в результате атаки пострадали комнаты или повреждены окна, есть возможность временного заселения в 8 общежитие.
Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, по состоянию на 8 утра количество пострадавших в столице возросло до 55. Более 40 человек госпитализированы. Относительно погибших точной информации пока нет — на местах продолжают работать спасатели.
Предварительно, по информации спасателей и полиции, погибших 14.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 210-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Ксения Семенова/КАИ