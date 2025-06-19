Обстрел Днепропетровской области: есть погибший, среди раненых – 11-летний мальчик
В ночь на 19 июня армия РФ обстреляла Днепропетровскую область дронами и из артиллерии. Зафиксированы разрушения и пожары, есть погибший и раненые.
Последствия обстрела Днепропетровской области сегодня
Председатель ОВА Сергей Лысак рассказал, что есть попадания по Никополю, Мировской и Марганецкой общинах.
По его словам, полностью сгорела машина, изуродованы частный дом и гражданская инфраструктура.
Сначала была информация о пяти пострадавших, среди которых 11-летний мальчик.
Однако вскоре в больнице скончался 59-летний мужчина, которого госпитализировали с тяжелым осколочным ранением и сильными ожогами.
Остальные госпитализированные — в состоянии средней тяжести. Один из пострадавших лечится амбулаторно.
Этой ночью оккупанты также атаковали Самаровский район. Из-за попадания БпЛА здесь произошел пожар.
В целом в течение ночи силы ПВО уничтожили над Днепропетровской областью три вражеских беспилотника.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 212-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сергій Лисак