Обстрел Днепропетровской области: есть погибший, среди раненых – 11-летний мальчик

В ночь на 19 июня армия РФ обстреляла Днепропетровскую область дронами и из артиллерии. Зафиксированы разрушения и пожары, есть погибший и раненые.

Последствия обстрела Днепропетровской области сегодня

Председатель ОВА Сергей Лысак рассказал, что есть попадания по Никополю, Мировской и Марганецкой общинах.

По его словам, полностью сгорела машина, изуродованы частный дом и гражданская инфраструктура.

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Сначала была информация о пяти пострадавших, среди которых 11-летний мальчик.

Однако вскоре в больнице скончался 59-летний мужчина, которого госпитализировали с тяжелым осколочным ранением и сильными ожогами.

Остальные госпитализированные — в состоянии средней тяжести. Один из пострадавших лечится амбулаторно.

Этой ночью оккупанты также атаковали Самаровский район. Из-за попадания БпЛА здесь произошел пожар.

В целом в течение ночи силы ПВО уничтожили над Днепропетровской областью три вражеских беспилотника.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 212-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сергій Лисак

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