Обстріл Дніпропетровщини: є загиблий, серед поранених – 11-річний хлопчик

У ніч проти 19 червня армія РФ обстріляла Дніпропетровську область дронами та з артилерії. Зафіксовано руйнування та пожежі, є загиблий та поранені.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області сьогодні

Голова ОВА Сергій Лисак розповів, що є влучання по Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах.

За його словами, повністю згоріла автівка, понівечені приватний будинок та цивільна інфраструктура.

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Спочатку була інформація про п’ятьох постраждалих, серед яких 11-річний хлопчик.

Проте згодом у лікарні помер 59-річний чоловік, якого госпіталізували з тяжким осколковим пораненням та сильними опіками.

Решта госпіталізованих – у стані середньої тяжкості. Один з потерпілих лікується амбулаторно.

Цієї ночі окупанти також атакували Самарівський район. Через влучання БпЛА тут сталася пожежа.

Загалом протягом ночі сили ППО знищили над Дніпропетровської областю три ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 212-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Лисак

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