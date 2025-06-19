Обстріл Дніпропетровщини: є загиблий, серед поранених – 11-річний хлопчик
У ніч проти 19 червня армія РФ обстріляла Дніпропетровську область дронами та з артилерії. Зафіксовано руйнування та пожежі, є загиблий та поранені.
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області сьогодні
Голова ОВА Сергій Лисак розповів, що є влучання по Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах.
За його словами, повністю згоріла автівка, понівечені приватний будинок та цивільна інфраструктура.
Спочатку була інформація про п’ятьох постраждалих, серед яких 11-річний хлопчик.
Проте згодом у лікарні помер 59-річний чоловік, якого госпіталізували з тяжким осколковим пораненням та сильними опіками.
Решта госпіталізованих – у стані середньої тяжкості. Один з потерпілих лікується амбулаторно.
Цієї ночі окупанти також атакували Самарівський район. Через влучання БпЛА тут сталася пожежа.
Загалом протягом ночі сили ППО знищили над Дніпропетровської областю три ворожі безпілотники.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 212-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сергій Лисак