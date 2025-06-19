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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Обстріл Дніпропетровщини: є загиблий, серед поранених – 11-річний хлопчик

Обстріл Дніпропетровської області 19 червня

У ніч проти 19 червня армія РФ обстріляла Дніпропетровську область дронами та з артилерії. Зафіксовано руйнування та пожежі, є загиблий та поранені.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області сьогодні

Голова ОВА Сергій Лисак розповів, що є влучання по Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах.

За його словами, повністю згоріла автівка, понівечені приватний будинок та цивільна інфраструктура.

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Спочатку була інформація про п’ятьох постраждалих, серед яких 11-річний хлопчик.

Проте згодом у лікарні помер 59-річний чоловік, якого госпіталізували з тяжким осколковим пораненням та сильними опіками.

Решта госпіталізованих – у стані середньої тяжкості. Один з потерпілих лікується амбулаторно.

Цієї ночі окупанти також атакували Самарівський район. Через влучання БпЛА тут сталася пожежа.

Загалом протягом ночі сили ППО знищили над Дніпропетровської областю три ворожі безпілотники.

Обстріл Дніпропетровської області 19 червня
Фото: Сергій Лисак
Обстріл Дніпропетровської області 19 червня
Фото: Сергій Лисак
Обстріл Дніпропетровської області 19 червня
Фото: Сергій Лисак
Обстріл Дніпропетровської області 19 червня
Фото: Сергій Лисак
Обстріл Дніпропетровської області 19 червня
Обстріл Дніпропетровської області 19 червня
Обстріл Дніпропетровської області 19 червня
Обстріл Дніпропетровської області 19 червня

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 212-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Сергій Лисак

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