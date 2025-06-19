РФ ночью запустила более 100 дронов: как ПВО отразила атаку

Ночная атака на Украину 19 июня началась с вечера среды — Россия запустила в целом 104 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Как ПВО отразила атаку российских дронов

В течение ночи 19 июня оккупанты запускали дроны с направлений Миллерово, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Силами авиации, ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп по состоянию на 08:30 обезврежено 88 вражеских БпЛА на Севере, Востоке, Юге и в Центре страны.

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В частности, 40 дронов сбиты огневыми средствами поражения и 48 локационно потеряны/подавлены РЭБ.

На данный момент известно о попаданиях в шести локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 212-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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