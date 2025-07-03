Взрывы в Одессе: горела 9-этажка, четверо пострадавших

Взрывы в Одессе 3 июня прогремели посреди ночи. Российские войска нанесли очередной удар по жилой инфраструктуре, пострадали четыре человека.

Взрывы в Одессе сегодня: что известно

В результате атаки беспилотников произошел взрыв в Одессе сегодня, который вызвал масштабный пожар в 9-этажном жилом доме.

Пожар охватил верхние этажи с 7 по 9-й. На месте оперативно работают спасатели и все экстренные службы.

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По информации ГСЧС, эвакуированы 50 жителей дома. 10 человек, среди них 2 детей, были спасены с помощью спецтехники.

Пять человек, включая детей, были заблокированы на верхних этажах — их удалось освободить.

Трое пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения города.

Всего в результате обстрела пострадали четыре человека.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о создании оперативного штаба рядом с местом трагедии. После демонтажа аварийных элементов эксперты проведут полную оценку состояния здания.

— Предварительный осмотр показал, что одна из парадных получила значительные повреждения. Находиться в ней опасно. После снятия аварийных конструкций эксперты проведут детальную оценку состояния здания — это позволит определить дальнейшие действия, — отметил Труханов.

На месте организован пункт Незламности ГСЧС, где пострадавшим оказывается психологическая помощь.

Состояние здания оценивается как аварийное — одна из парадных получила серьезные повреждения, вход в него пока запрещен.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 226-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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