Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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РФ атаковала Украину 539 дронами и 11 ракетами, в частности Кинжалами и Искандерами
Во время ночной атаки Украину россияне обстреляли 550 средствами воздушного нападения – 539 дронами и 11 ракетами.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину началась с 18:00 3 июля.
За это время россияне применили:
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- 539 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов разных типов (запущены из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска (более 330 из них – Шахеды);
- одну аэробаллистическую ракету Х-47 М2 Кинжал (запущена из воздушного пространства Липецкой области РФ);
- шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (запущены из Брянской области РФ);
- четыре крылатые ракеты Искандер-К (запущены из Курской, Воронежской областей РФ).
Основным направлением удара стала столица Украины.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины обезвредили 478 средств воздушного нападения (270 сбито огневыми средствами, 208 – локационно потеряны):
- 268 БпЛА Shahed (дронов других типов) сбито огневыми средствами, 208 — локационно потеряны/заглушены средствами РЭБ;
- две крылатые ракеты Искандер-К.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в восьми локациях (девять ракет и 63 БпЛА).
Сбитые цели или их обломки упали в 33 локациях.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Силы обороны Юга Украины
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