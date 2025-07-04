События ночи 4 июля: взрывы в Киеве и Полтаве, атака дронов на Подмосковье

В результате массированных атак РФ 3-4 июля под огнем оказались Киев, Полтава и Донецкая область — есть погибшие и раненые.

В России также сообщают об атаке дронов на Подмосковье.

Дональд Трамп прокомментировал поставки оружия Украине, отметив приоритет обороны США.

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О главных событиях ночи 4 июля — в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Киеве

Вечером 3 июля в Киеве раздались взрывы. Сначала силы противовоздушной обороны уничтожали вражеские беспилотники, а впоследствии агрессор нанес удар баллистическими ракетами.

По состоянию на пять часов утра количество раненых в столице возросло до 14 человек. Из-за масштабных пожаров жителей просят закрыть окна, из-за риска загрязнения воздуха.

Согласно информации от руководителя КМВА Тимура Ткаченко, части сбитых БПЛА упали в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах, вблизи жилых домов. В общей сложности зафиксировано четыре таких места падения обломков.

Взрывы в Полтаве

В ночь с 3 на 4 июля мощные взрывы прогремели и в Полтаве. Область атаковали ударные дроны Shahed.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

По его словам, в Полтавском районе в результате падения обломков вражеских беспилотников на территории частного домовладения был поврежден легковой автомобиль.

Также известно о двух пострадавших гражданских лицах, которые получили травмы в результате атаки. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Обстрелы Донбасса

В результате очередных вражеских атак на Донетчину 3 июля погибли пятеро мирных жителей, еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

В Покровске русские снаряды унесли жизни двух мужчин 1977 и 1978 годов рождения.

По предварительным данным, один из них праздновал день рождения. Также пострадали две женщины.

В Белицком в результате обстрелов погибли мужчины 54 и 69 лет, ранения получила женщина. Кроме того, повреждены четыре двухэтажных жилых дома и три гаража.

В Мирнограде зафиксирован еще один раненый — оккупанты атаковали FPV-дроном мотоциклиста.

Атака дронов на Подмосковье

Утром 4 июля беспилотники атаковали территорию Подмосковья, под удар попал Сергей Посад.

Местные жители сообщают о минимум пяти взрывах, которые прогремели в городе.

Информацию об инциденте распространяют российские Telegram-каналы.

По официальным данным, предоставляемым местными властями, в результате взрывов пострадал один человек. Он получил легкие осколочные ранения.

Трамп прокомментировал прекращение поставок оружия Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал вопрос американской военной помощи Украине, отвечая на вопрос журналиста о возможной приостановке поставок вооружения.

Репортер спросил Трампа: Почему вы приостановили поставки оружия Украине?

– Мы не приостановили, мы предоставляем оружие. Но мы предоставили так много оружия… и мы стараемся помочь им. Байден разорил всю нашу страну, предоставляя оружие, и мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя, – сказал он во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс в Вашингтоне в четверг, 3 июля.

Трамп подчеркнул, что США продолжают поддержку Украины, но в то же время акцентировал внимание на необходимости сохранять обороноспособность собственной страны.

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