РФ атакувала Україну 539 дронами та 11 ракетами, зокрема Кинджалами та Іскандерами

Під час нічної атаки Україну росіяни обстріляли 550 засобами повітряного нападу – 539 дронами та 11 ракетами.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася з 18:00 3 липня.

За цей час росіяни застосували:

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539 ударних безпілотники Shahed і дронів-імітаторів різних типів (запущені з Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (понад 330 із них – Шахеди);

одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 Кинджал (запущена з повітряного простору Липецької області РФ);

шість балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (запущені з Брянської області РФ);

чотири крилаті ракети Іскандер-К (запущені з Курської, Воронезької областей РФ).

Основним напрямком удару стала столиця України.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили 478 засобів повітряного нападу (270 збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачено):

268 БпЛА Shahed (дронів інших типів) збито вогневими засобами, 208 — локаційно втрачені/приглушені РЕБ;

дві крилаті ракети Іскандер-К.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях (дев’ять ракет і 63 БпЛА).

Збиті цілі чи їхні уламки впали в 33 локаціях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Сили оборони Півдня України

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