Взрывы в Киеве: ранен человек, из-за ряда пожаров киевлян просят закрыть окна

Взрывы в Киеве начались вечером 3 июля – силы ПВО работали по вражеским беспилотникам, затем враг запустил на столицу баллистику. Пострадал человек, а горожан просят закрыть окна из-за возможного загрязнения воздуха в Киеве в результате пожаров.

Взрывы в Киеве сегодня – последствия

По данным руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, на четырех локациях в Шевченковском, Соломенском, Голосеевском районах упали части БпЛА вблизи жилых домов.

— Есть возгорание на ряде локаций. После завершения тревоги и возвращения в дома закройте окна. В воздухе высокая концентрация продуктов горения. В Голосеевском районе в результате российской атаки ранен мужчина. До отбоя оставайтесь в укрытиях!, — подчеркнул он.

Вечером 3 июля он подтвердил возгорание в Соломенском районе в нежилом помещении. Пожар ликвидирован.

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По предварительной информации, также в Днепровском районе зафиксировано падение обломков сбитого БПЛА.

В Киеве весь вечер — затяжная воздушная тревога из-за атаки российских БпЛА. Однако столицу снова “терроризируют” гонщики на мотоциклах и автомобили с громким выхлопом, обратил внимание Ткаченко.

— До некоторых все еще тяжело доходит, что мы живем в стране в войне. И что нужно уважать тех, кто рядом. Значит будем бороться соответствующими методами: усиливать контроль и ускорять поиск решений этой проблемы на других уровнях, — утверждает он.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 226-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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