Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Тетяна Забожко, випускова редакторка
Вибухи в Києві: одна людина загинула, серед 26 поранених є дитина
Одна людина загинула та 26 дістали поранення під час вибухів у Києві сьогодні вночі 4 липня.
Оновлено о 20:21. Серед постраждалих є 10-річна дівчинка.
Вибухи в Києві сьогодні: наслідки
Вибухи в Києві сьогодні вночі стали наслідком комбінованої атаки РФ.
Руйнування зафіксовані в шести районах.
Найбільше постраждав Солом’янський район.
На Відрадному пошкоджено житлові будинки та магазини, на інших локаціях – приватний будинок, будівлю училища та школи, кафе, гаражний кооператив, СТО, залізничне полотно, приміщення теплопункту.
Загалом пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків, п’ять закладів освіти, багато приватних будинків.
У Святошинському районі пошкодження зафіксовані щонайменше на шести локаціях.
Не менше 10 багатоквартирних житлових будинків постраждали. Найбільше – на вулиці Леся Курбаса.
На одній із локацій пошкоджено другий та третій поверхи 14-поверхового житлового будинку.
У Дніпровському районі – незначні пошкодження на кількох локаціях. Частини ворожих дронів впали поруч із ліцеєм.
У Дарницькому районі частини ворожих дронів виявили на відкритій території. На щастя, минулося без масштабних руйнувань.
У Шевченківському районі пошкоджено два ще не заселені житлові будинки. Вирувала пожежа на відкритій території поруч зі школою.
У Голосіївському районі частини ворожих цілей виявили в кількох місцях. Зокрема, пошкоджено будівлю медичного закладу.
Відомо, що під час вибухів у Києві сьогодні вночі пошкоджень зазнали п’ять автомобілів швидкої допомоги, 11 одиниць техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
До 20:00 4 липня всі пожежі вдалося приборкати. Розбір завалів на одній із локацій призупинили до ранку 5 липня.
Через вибухи в Києві сьогодні вночі одна людина загинула. Поранень зазнали 25 дорослих та 10-річна дівчинка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 226-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Тимур Ткаченко, Київська міська прокуратура, ДСНС України