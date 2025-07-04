Вибухи в Києві: одна людина загинула, серед 26 поранених є дитина

Одна людина загинула та 26 дістали поранення під час вибухів у Києві сьогодні вночі 4 липня.

Оновлено о 20:21. Серед постраждалих є 10-річна дівчинка.

Вибухи в Києві сьогодні: наслідки

Вибухи в Києві сьогодні вночі стали наслідком комбінованої атаки РФ.

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Руйнування зафіксовані в шести районах.

Найбільше постраждав Солом’янський район.

На Відрадному пошкоджено житлові будинки та магазини, на інших локаціях – приватний будинок, будівлю училища та школи, кафе, гаражний кооператив, СТО, залізничне полотно, приміщення теплопункту.

Загалом пошкоджено понад 30 багатоквартирних будинків, п’ять закладів освіти, багато приватних будинків.

У Святошинському районі пошкодження зафіксовані щонайменше на шести локаціях.

Не менше 10 багатоквартирних житлових будинків постраждали. Найбільше – на вулиці Леся Курбаса.

На одній із локацій пошкоджено другий та третій поверхи 14-поверхового житлового будинку.

У Дніпровському районі – незначні пошкодження на кількох локаціях. Частини ворожих дронів впали поруч із ліцеєм.

У Дарницькому районі частини ворожих дронів виявили на відкритій території. На щастя, минулося без масштабних руйнувань.

У Шевченківському районі пошкоджено два ще не заселені житлові будинки. Вирувала пожежа на відкритій території поруч зі школою.

У Голосіївському районі частини ворожих цілей виявили в кількох місцях. Зокрема, пошкоджено будівлю медичного закладу.

Відомо, що під час вибухів у Києві сьогодні вночі пошкоджень зазнали п’ять автомобілів швидкої допомоги, 11 одиниць техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До 20:00 4 липня всі пожежі вдалося приборкати. Розбір завалів на одній із локацій призупинили до ранку 5 липня.

Через вибухи в Києві сьогодні вночі одна людина загинула. Поранень зазнали 25 дорослих та 10-річна дівчинка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 226-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Тимур Ткаченко, Київська міська прокуратура, ДСНС України

Фото : Getty Images

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