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Анастасия Гевко, редактор ленты
13 мин.

Обстрел Украины 4 июля: под ударами Киев и ряд регионов, есть жертва и пострадавшие

Массированный обстрел Украины 4 июля 2025 года: где прогремели взрывы

В ночь на пятницу, 4 июля, Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины. Повреждения получили населенные пункты в семи областях, однако больше всего агрессоры целились по Киеву.

Массированный обстрел Украины 4 июля 2025 года: где прогремели взрывы Фото 1

Массированный обстрел городов Украины 4 июля – что предшествовало

Обстрел начался вскоре после информации о том, что президент США Дональд Трамп решил связаться по телефону с российским главой Владимиром Путиным.

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Как считает руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко, Путин намеренно атаковал после звонка с Трампом, чтобы “передать США сигнал” – не помогайте Украине. 

Между тем американский президент, комментируя разговор с российским главой, заявил, что не доволен его результатами, ведь он “не видит, чтобы Путин хотел остановиться”.

Ночные обстрелы продолжились и днем 4 июля – в дату, в которую, как известно, американцы празднуют День независимости США.

Что известно о сегодняшних обстрелах

Президент Владимир Зеленский сообщил у себя в соцсетях, что тушение пожаров и разбор завалов после российских ударов все еще продолжается. 

– Это был один из самых масштабных воздушных ударов, демонстративно значительный и циничный удар. Всего 550 целей, из них по меньшей мере 330 российско-иранские шахеды, были применены также ракеты, в том числе баллистические, – перечислил президент.

Он также подчеркнул, что первые воздушные тревоги начались одновременно с тем, как медиа сообщили о телефонном разговоре Трампа с Путиным.

– Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор. Только около 9 часов утра уже в эти сутки в Киеве был отбой воздушной тревоги. Жесткая, бессонная ночь, – добавил Зеленский. 

Главная мишень российской атаки – столица. По данным украинского президента, нашим воинам удалось сбить 270 воздушных целей, еще 208 дронов были подавлены средствами РЭБ

Также силы ПВО использовали дроны-перехватчики, что позволило провести десятки сбитий.

Всего от российского обстрела 4 июля пострадали по меньшей мере шесть областей: 

  • Киевская
  • Днепровская
  • Сумская
  • Харьковская
  • Черниговская
  • Херсонская 

Во многих местах упали обломки дронов и ракет, но к сожалению, есть и прямые попадания, рассказал Зеленский.

Атака на Киев

Известно о по меньшей мере 26 раненых, среди них – 10-летняя девочка, позже стало известно, что в Святошинском районе нашли тело одного погибшего. Воздушная тревога продолжалась всю ночь. Пожары и разрушения зафиксированы в шести районах столицы, на более чем 20 локациях

  • Больше всего пострадал Соломенский район: повреждены более 30 многоквартирных домов, 5 учебных заведений, много частных домов. На Отрадном – жилые дома и магазины, на других локациях – частный дом, кафе, школы, гаражный кооператив, СТО. 
  • Святошинский район – не менее 6 локаций, вторые и третьи этажи 14-этажки. Около десяти многоквартирных жилых домов пострадали. Больше всего — на Леся Курбаса. Горели автомобили.
  • Днепровский район – незначительные повреждения, несколько локаций.
  • Шевченковский район – два жилых дома.
  • Дарницкий район – части дронов упали на открытую территорию.
  • Голосеевский район – в нескольких местах нашли обломки.

После обстрелов стало известно, что в Киеве – высокая загрязненность воздуха из-за пожаров, людей призвали закрыть окна и не выходить на улицу без надобности. Однако Киевская ОГА выдала официальное сообщение, которым утверждает, что “состояние атмосферного воздуха в населенных пунктах Киевской области находится в норме”.

Киев 4 июля 2025
Киев 4 июля 2025
Киев 4 июля 2025
Киев 4 июля 2025
Киев 4 июля 2025
Киев 4 июля 2025

Также среди отдельных повреждений после российской атаки известно про:

  • Консульство Польши – речь идет о пожаре и значительных повреждениях;
  • Склад книжного издательства и интернет-магазина Наш Формат;
  • Сортировочное депо Новой почты и отделения №114 (повреждено, но работает), №226 (повреждено, работает в ограниченном режиме работы (только выдача), отсутствует возможность заехать авто на территорию отделения), №223 (закрыто, на месте работают полиция и ГСЧС, посылки перенаправили в отделение №122). Сгорело два автомобиля, однако работники и груз не пострадали.
  • Пожарная часть ГСЧС: выбиты окна, изуродован фасад здания, повреждено 11 единиц техники. К счастью, личный состав не пострадал.

Атака на Киевскую область

Область атакована дронами-камикадзе, разрушения получили пять районов, 11 локаций. В Бучанском районе повреждено остекление четырехэтажки и частных домов, многоэтажки, автомобилей.

В Фастовском районе – есть повреждения многоэтажных домов, промышленного района, семи частных гаражей, здания кинологического центра, автомобилей.

В Броварском районе в результате атаки повреждены окна образовательного учреждения.

Атака на Днепропетровскую область

Россия в ночь на 4 июля направила на Днепропетровщину беспилотники и артиллерию. Так, по информации главы областной военной администрации Сергея Лысака, ночью и под утро противовоздушная оборона уничтожила над областью 14 российских дронов. 

В Могилевской громаде Днепровского района повреждены частный дом и два гаража.

На Никопольщине агрессор бил артиллерией и FPV-дронами. Громко было в самом Никополе, Покровской, Марганецкой и Мировской громадах. Изуродованы инфраструктура и частный дом.

Утром обстрел россиян продолжился, БпЛА попал по Кривому Рогу. Там возник пожар, предварительно известно о шести раненых мужчинах, пять из которых остаются в больнице. Отмечается, что травмы не тяжелые.

Атака на Черкасскую область

Начальник ОГА Игорь Табурец сообщил, что по предварительным данным, в пределах области уничтожили 22 российских БпЛА. 

Атака на Кировоградскую область

Начальник ОГА Андрей Райкович рассказал, что в Знаменской громаде частично поврежден жилой дом. Несложные ранения получила 52-летняя женщина. Ей оказана необходимая медицинская помощь. Здоровью ничего не угрожает. 

Также повреждено домовладение – его осмотрит комиссия. 

Атака на Сумскую область

По данным местной ОВА, в этой области были попадания двенадцатью беспилотниками. В Лебединской громаде враг попал по заводу по производству биоэтанола, повреждены цистерны, произошел разлив патоки. Пострадавших нет. 

Также есть разрушения в десяти частных домах.

Специалисты оценивают экологические последствия.

Сумы 4 июля
Сумы 4 июля
Сумы 4 июля

Атака на Харьковскую область

Председатель ОГА Олег Синегубов рассказал, что за минувшие сутки вражеские удары нанесли по девяти населенным пунктам области, пострадали по меньшей мере пять человек.

В поселке Приколотное Ольховатской громады пострадали 57-летний мужчина и 51-летняя женщина, а в селе Савинцы пострадали 22-летняя и 39-летняя женщины и 23-летний мужчина.

В селе Вишневая Савинской громады в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 56-летний мужчина.

Среди вооружения, использованного врагом по Харьковщине:

  • 38 неуправляемых авиационных ракет;
  • 8 КАБ;
  • 12 БпЛА типа Герань-2;
  • 1 БпЛА типа Ланцет;
  • 1 БпЛА типа Молния;
  • 2 fpv-дрона;
  • 1 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены:

  • В Купянском районе – служебный автомобиль коммунальной службы, 2 гражданских автомобиля (с. Ольховатка, с. Слизневое); 
  • В Изюмском районе – 4 дома, 2 хозяйственные постройки (с. Бойни), административное здание, электросети, автомобиль (с. Савинцы).

Атака на Херсонщину

Около 10:30 4 июля россияне запустили дроны по Днепровскому району и Новодмитровке. В больницу направили 67-летнюю женщину в состоянии средней степени тяжести и 52-летнего мужчину, у которого взрывная травма и контузия.

Атака на Одесскую область

Между тем министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что в Одессе из-за российской атаки незначительно повредили здание консульства Китая

Атака на Полтавскую область 

В Полтавской ОГА отметили, что из-за падения обломков беспилотника в Кременчугском районе повредило кровлю и окна жилого дома. 

– К сожалению, травмированы два человека. Их госпитализировали, – говорится в сообщении.

Атака на Николаевскую область

На Николаевщине, тем временем, удалось сбить и уничтожить четыре беспилотника типа Shahed 131/136.

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