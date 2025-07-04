Обстрел Украины 4 июля: под ударами Киев и ряд регионов, есть жертва и пострадавшие

В ночь на пятницу, 4 июля, Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины. Повреждения получили населенные пункты в семи областях, однако больше всего агрессоры целились по Киеву.

Массированный обстрел городов Украины 4 июля – что предшествовало

Обстрел начался вскоре после информации о том, что президент США Дональд Трамп решил связаться по телефону с российским главой Владимиром Путиным.

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Как считает руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко, Путин намеренно атаковал после звонка с Трампом, чтобы “передать США сигнал” – не помогайте Украине.

Между тем американский президент, комментируя разговор с российским главой, заявил, что не доволен его результатами, ведь он “не видит, чтобы Путин хотел остановиться”.

Ночные обстрелы продолжились и днем 4 июля – в дату, в которую, как известно, американцы празднуют День независимости США.

Что известно о сегодняшних обстрелах

Президент Владимир Зеленский сообщил у себя в соцсетях, что тушение пожаров и разбор завалов после российских ударов все еще продолжается.

– Это был один из самых масштабных воздушных ударов, демонстративно значительный и циничный удар. Всего 550 целей, из них по меньшей мере 330 – российско-иранские шахеды, были применены также ракеты, в том числе баллистические, – перечислил президент.

Он также подчеркнул, что первые воздушные тревоги начались одновременно с тем, как медиа сообщили о телефонном разговоре Трампа с Путиным.

– Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор. Только около 9 часов утра уже в эти сутки в Киеве был отбой воздушной тревоги. Жесткая, бессонная ночь, – добавил Зеленский.

Главная мишень российской атаки – столица. По данным украинского президента, нашим воинам удалось сбить 270 воздушных целей, еще 208 дронов были подавлены средствами РЭБ.

Также силы ПВО использовали дроны-перехватчики, что позволило провести десятки сбитий.

Всего от российского обстрела 4 июля пострадали по меньшей мере шесть областей:

Киевская

Днепровская

Сумская

Харьковская

Черниговская

Херсонская

Во многих местах упали обломки дронов и ракет, но к сожалению, есть и прямые попадания, рассказал Зеленский.

Атака на Киев

Известно о по меньшей мере 26 раненых, среди них – 10-летняя девочка, позже стало известно, что в Святошинском районе нашли тело одного погибшего. Воздушная тревога продолжалась всю ночь. Пожары и разрушения зафиксированы в шести районах столицы, на более чем 20 локациях.

Больше всего пострадал Соломенский район : повреждены более 30 многоквартирных домов, 5 учебных заведений, много частных домов. На Отрадном – жилые дома и магазины, на других локациях – частный дом, кафе, школы, гаражный кооператив, СТО.

Святошинский район – не менее 6 локаций, вторые и третьи этажи 14-этажки. Около десяти многоквартирных жилых домов пострадали. Больше всего — на Леся Курбаса. Горели автомобили.

Днепровский район – незначительные повреждения, несколько локаций.

Шевченковский район – два жилых дома.

Дарницкий район – части дронов упали на открытую территорию.

Голосеевский район – в нескольких местах нашли обломки.

После обстрелов стало известно, что в Киеве – высокая загрязненность воздуха из-за пожаров, людей призвали закрыть окна и не выходить на улицу без надобности. Однако Киевская ОГА выдала официальное сообщение, которым утверждает, что “состояние атмосферного воздуха в населенных пунктах Киевской области находится в норме”.

Также среди отдельных повреждений после российской атаки известно про:

Консульство Польши – речь идет о пожаре и значительных повреждениях;

Склад книжного издательства и интернет-магазина Наш Формат ;

Сортировочное депо Новой почты и отделения №114 (повреждено, но работает), №226 (повреждено, работает в ограниченном режиме работы (только выдача), отсутствует возможность заехать авто на территорию отделения), №223 (закрыто, на месте работают полиция и ГСЧС, посылки перенаправили в отделение №122). Сгорело два автомобиля, однако работники и груз не пострадали.

Пожарная часть ГСЧС : выбиты окна, изуродован фасад здания, повреждено 11 единиц техники. К счастью, личный состав не пострадал.

Атака на Киевскую область

Область атакована дронами-камикадзе, разрушения получили пять районов, 11 локаций. В Бучанском районе повреждено остекление четырехэтажки и частных домов, многоэтажки, автомобилей.

В Фастовском районе – есть повреждения многоэтажных домов, промышленного района, семи частных гаражей, здания кинологического центра, автомобилей.

В Броварском районе в результате атаки повреждены окна образовательного учреждения.

Атака на Днепропетровскую область

Россия в ночь на 4 июля направила на Днепропетровщину беспилотники и артиллерию. Так, по информации главы областной военной администрации Сергея Лысака, ночью и под утро противовоздушная оборона уничтожила над областью 14 российских дронов.

В Могилевской громаде Днепровского района повреждены частный дом и два гаража.

На Никопольщине агрессор бил артиллерией и FPV-дронами. Громко было в самом Никополе, Покровской, Марганецкой и Мировской громадах. Изуродованы инфраструктура и частный дом.

Утром обстрел россиян продолжился, БпЛА попал по Кривому Рогу. Там возник пожар, предварительно известно о шести раненых мужчинах, пять из которых остаются в больнице. Отмечается, что травмы не тяжелые.

Атака на Черкасскую область

Начальник ОГА Игорь Табурец сообщил, что по предварительным данным, в пределах области уничтожили 22 российских БпЛА.

Атака на Кировоградскую область

Начальник ОГА Андрей Райкович рассказал, что в Знаменской громаде частично поврежден жилой дом. Несложные ранения получила 52-летняя женщина. Ей оказана необходимая медицинская помощь. Здоровью ничего не угрожает.

Также повреждено домовладение – его осмотрит комиссия.

Атака на Сумскую область

По данным местной ОВА, в этой области были попадания двенадцатью беспилотниками. В Лебединской громаде враг попал по заводу по производству биоэтанола, повреждены цистерны, произошел разлив патоки. Пострадавших нет.

Также есть разрушения в десяти частных домах.

Специалисты оценивают экологические последствия.

Атака на Харьковскую область

Председатель ОГА Олег Синегубов рассказал, что за минувшие сутки вражеские удары нанесли по девяти населенным пунктам области, пострадали по меньшей мере пять человек.

В поселке Приколотное Ольховатской громады пострадали 57-летний мужчина и 51-летняя женщина, а в селе Савинцы пострадали 22-летняя и 39-летняя женщины и 23-летний мужчина.

В селе Вишневая Савинской громады в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 56-летний мужчина.

Среди вооружения, использованного врагом по Харьковщине:

38 неуправляемых авиационных ракет;

8 КАБ;

12 БпЛА типа Герань-2;

1 БпЛА типа Ланцет;

1 БпЛА типа Молния;

2 fpv-дрона;

1 БпЛА (тип устанавливается).

Повреждены:

В Купянском районе – служебный автомобиль коммунальной службы, 2 гражданских автомобиля (с. Ольховатка, с. Слизневое);

В Изюмском районе – 4 дома, 2 хозяйственные постройки (с. Бойни), административное здание, электросети, автомобиль (с. Савинцы).

Атака на Херсонщину

Около 10:30 4 июля россияне запустили дроны по Днепровскому району и Новодмитровке. В больницу направили 67-летнюю женщину в состоянии средней степени тяжести и 52-летнего мужчину, у которого взрывная травма и контузия.

Атака на Одесскую область

Между тем министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что в Одессе из-за российской атаки незначительно повредили здание консульства Китая.

Атака на Полтавскую область

В Полтавской ОГА отметили, что из-за падения обломков беспилотника в Кременчугском районе повредило кровлю и окна жилого дома.

– К сожалению, травмированы два человека. Их госпитализировали, – говорится в сообщении.

Атака на Николаевскую область

На Николаевщине, тем временем, удалось сбить и уничтожить четыре беспилотника типа Shahed 131/136.

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