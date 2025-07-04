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Взрывы в Киеве: один человек погиб, среди 26 раненых есть ребенок
Один человек погиб и 26 получили ранения во время взрывов в Киеве сегодня ночью 4 июля.
Обновлено в 20:21. Среди пострадавших есть 10-летняя девочка.
Взрывы в Киеве сегодня: последствия
Взрывы в Киеве сегодня ночью стали следствием комбинированной атаки РФ.
Разрушения зафиксированы в шести районах.
Больше всего пострадал Соломенский район.
На Отрадном повреждены жилые дома и магазины, на других локациях – частный дом, здание училища и школы, кафе, гаражный кооператив, СТО, железнодорожное полотно, помещение теплопункта.
Всего повреждено более 30 многоквартирных домов, пять учебных заведений, много частных домов.
В Святошинском районе повреждения зафиксированы по меньшей мере на шести локациях.
Не менее 10 многоквартирных жилых домов пострадали. Больше всего – на улице Леся Курбаса.
На одной из локаций повреждены второй и третий этажи 14-этажного жилого дома.
В Днепровском районе – незначительные повреждения на нескольких локациях. Части вражеских дронов упали рядом с лицеем.
В Дарницком районе части вражеских дронов обнаружили на открытой территории. К счастью, обошлось без масштабных разрушений.
В Шевченковском районе повреждены два еще не заселенных жилых дома. Бушевал пожар на открытой территории рядом со школой.
В Голосеевском районе части вражеских целей обнаружили в нескольких местах. В частности, повреждено здание медицинского учреждения.
Известно, что во время взрывов в Киеве сегодня ночью повреждениям подверглись пять автомобилей скорой помощи, 11 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
До 20:00 4 июля все пожары удалось потушить. Разбор завалов на одной из локаций приостановили до утра 5 июля.
Из-за взрывов в Киеве сегодня ночью один человек погиб. Ранения получили 25 взрослых и 10-летняя девочка.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 226-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Тимур Ткаченко, Киевская городская прокуратура, ГСЧС Украины