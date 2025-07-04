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Взрывы в Киеве: один человек погиб, среди 26 раненых есть ребенок

Вибухи у Києві 4 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Вибухи у Києві 4 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Вибухи у Києві 4 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Вибухи у Києві 4 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Вибухи у Києві 4 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Вибухи у Києві 4 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Вибухи у Києві 4 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Вибухи у Києві 4 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Вибухи у Києві 4 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Вибухи у Києві 4 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Вибухи у Києві 4 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Вибухи у Києві 4 липня 2025 року. Фото: ДСНС

Один человек погиб и 26 получили ранения во время взрывов в Киеве сегодня ночью 4 июля.

Обновлено в 20:21. Среди пострадавших есть 10-летняя девочка.

Взрывы в Киеве сегодня: последствия

Взрывы в Киеве сегодня ночью стали следствием комбинированной атаки РФ.

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Разрушения зафиксированы в шести районах.

Больше всего пострадал Соломенский район.

На Отрадном повреждены жилые дома и магазины, на других локациях – частный дом, здание училища и школы, кафе, гаражный кооператив, СТО, железнодорожное полотно, помещение теплопункта.

Всего повреждено более 30 многоквартирных домов, пять учебных заведений, много частных домов.

В Святошинском районе повреждения зафиксированы по меньшей мере на шести локациях.

Не менее 10 многоквартирных жилых домов пострадали. Больше всего – на улице Леся Курбаса.

На одной из локаций повреждены второй и третий этажи 14-этажного жилого дома.

В Днепровском районе – незначительные повреждения на нескольких локациях. Части вражеских дронов упали рядом с лицеем.

В Дарницком районе части вражеских дронов обнаружили на открытой территории. К счастью, обошлось без масштабных разрушений.

В Шевченковском районе повреждены два еще не заселенных жилых дома. Бушевал пожар на открытой территории рядом со школой.

В Голосеевском районе части вражеских целей обнаружили в нескольких местах. В частности, повреждено здание медицинского учреждения.

Известно, что во время взрывов в Киеве сегодня ночью повреждениям подверглись пять автомобилей скорой помощи, 11 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

До 20:00 4 июля все пожары удалось потушить. Разбор завалов на одной из локаций приостановили до утра 5 июля.

Из-за взрывов в Киеве сегодня ночью один человек погиб. Ранения получили 25 взрослых и 10-летняя девочка.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 226-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Тимур Ткаченко, Киевская городская прокуратура, ГСЧС Украины

Фото: Getty Images

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