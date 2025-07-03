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Взрывы в Полтаве: в результате падения обломков в районе травмированы два человека

вибухи у полтаві 3 липня
Фото: ГСЧС

Мощные взрывы в Полтаве и области прогремели во время атаки ударными дронами Shahed в ночь с 3 на 4 июля.

Взрывы в Полтаве 4 июля — какие последствия

О последствиях взрывов в Полтаве и районе рассказал руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

По его словам, в результате падения обломков вражеских беспилотников в Полтавском районе на территории частного домовладения поврежден легковой автомобиль.

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Известно о двух пострадавших людях из-за падения обломков дронов. Медицинские работники оказывают им необходимую помощь.

Полтава на карті

Полтава на карте. Фото: Google Maps

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 227-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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