Юлия Захарченко, редактор ленты
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Взрывы в Полтаве: в результате падения обломков в районе травмированы два человека
Мощные взрывы в Полтаве и области прогремели во время атаки ударными дронами Shahed в ночь с 3 на 4 июля.
Взрывы в Полтаве 4 июля — какие последствия
О последствиях взрывов в Полтаве и районе рассказал руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.
По его словам, в результате падения обломков вражеских беспилотников в Полтавском районе на территории частного домовладения поврежден легковой автомобиль.
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Известно о двух пострадавших людях из-за падения обломков дронов. Медицинские работники оказывают им необходимую помощь.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 227-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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