Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Вибухи у Полтаві: внаслідок падіння уламків у районі травмовано двох людей
Потужні вибухи у Полтаві та області прогриміли під час атаки ударними дронами Shahed у ніч з 3 на 4 липня.
Вибухи у Полтаві 4 липня – які наслідки
Про наслідки вибухів у Полтаві та районі розповів керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
За його словами, внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників у Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль.
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Відомо про двох постраждалих людей через падіння уламків дронів. Медичні працівники надають їм необхідну допомогу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 227-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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