Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Мобілізація з 1 липня 2025 року: нові правила та список винятків
Яка відповідальність за підробку документів під час воєнного стану
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Тоню Матвієнко побив водій таксі: співачка звернулася до поліції
Терміново
Терміново
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Полтаві: внаслідок падіння уламків у районі травмовано двох людей

вибухи у полтаві 3 липня
Фото: ДСНС

Потужні вибухи у Полтаві та області прогриміли під час атаки ударними дронами Shahed у ніч з 3 на 4 липня.

Вибухи у Полтаві 4 липня – які наслідки

Про наслідки вибухів у Полтаві та районі розповів керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За його словами, внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників у Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль.

Зараз дивляться

Відомо про двох постраждалих людей через падіння уламків дронів. Медичні працівники надають їм необхідну допомогу.

Полтава на карті

Полтава на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 227-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи у Києві 3 липня: впали уламки в Солом’янському і Дніпровському районах
дрони Шахед ракети

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніВибухПолтава
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь