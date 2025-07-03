Вибухи у Полтаві: внаслідок падіння уламків у районі травмовано двох людей

Потужні вибухи у Полтаві та області прогриміли під час атаки ударними дронами Shahed у ніч з 3 на 4 липня.

Вибухи у Полтаві 4 липня – які наслідки

Про наслідки вибухів у Полтаві та районі розповів керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За його словами, внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників у Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль.

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Відомо про двох постраждалих людей через падіння уламків дронів. Медичні працівники надають їм необхідну допомогу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 227-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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