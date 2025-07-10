Ночная атака на Киев: горят жилые дома, есть погибшие и по меньшей мере 14 пострадавших

Ночная атака на Киев сегодня продолжалась в течение всей ночи.

По состоянию на 6:00 в столице фиксируют последствия атаки в шести районах Киева. По меньшей мере 14 раненых и двое погибших.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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Ночная атака на Киев

Так по его словам, в результате ночной атаки сегодня горят жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые сооружения.

— Вражеская атака продолжается. Силы обороны работают по вражеским целям. Киевляне, прошу всех оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. Восстановить имущество можно, а человеческую жизнь — нет. Поэтому прошу, позаботьтесь о собственной безопасности, — написал он в своем телеграмм-канале.

Известно о двух погибших и 14 пострадавших с осколочными ранениями.

— Девять из них медики госпитализировали, остальным оказали помощь на месте или амбулаторно, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, первые взрывы в Киеве сегодня прозвучали около 1:20 ночи.

Столицу атаковали Шахеды, которые направлялись с севера и востока Киевской области. Позже сообщили об угрозе баллистики.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 233-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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