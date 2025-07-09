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Ирина Гамалий, редактор сайта
2 мин.

Взрывы в Черновцах 10 июля: что известно

ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Взрывы в Черновцах прогремели ночью 10 июля. Причины взрывов уточняются.

Взрывы в Черновцах 10 июля: что известно

Взрывы в Черновцах сегодня прозвучали во время воздушной тревоги, которую объявили в городе около полуночи.

В 00:27 появилась информация о том, что в Черновцах прогремели взрывы.

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— Эхо взрывов, — говорится в сообщении местного Телеграмм-канала.

Сейчас нет официальной информации о причинах и последствиях взрывов в Черновцах.

Напомним, что последний раз россияне атаковали Черновицкую область в ночь на 23 мая. Тогда в результате вражеского удара пострадала железная дорога. Жертв и пострадавших среди работников и пассажиров не было.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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