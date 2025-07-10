Нічна атака на Київ: горять житлові будинки, є загиблі та щонайменше 14 постраждалих

Нічна атака на Київ сьогодні тривала протягом усієї ночі.

Станом на 6:00 ранку у столиці фіксують наслідки атаки в шести районах Києва.

Відомо про двох загиблих та щонайменше 14 поранених.

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Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Нічна атака на Київ

Так за його словами, внаслідок нічної атаки сьогодні горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди.

– Ворожа атака триває. Сили оборони працюють по ворожих цілях. Кияни, прошу всіх залишатися в укриттях до відбою тривоги. Відновити майно можна, а людське життя — ні. Тому прошу, подбайте про власну безпеку, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Відомо про двох загиблих та 14 постраждалих з осколковими пораненнями.

– Девʼять із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, перші вибухи у Києві сьогодні пролунали близько 1:20 ночі.

Столицю атакували Шахеди, які прямували з півночі та сходу Київської області. Пізніше повідомили про загрозу балістики.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 233-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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