Укр Рус
Укр Рус
Популярні
У кожного дипломата є ротаційний цикл: Сибіга підтвердив заміну посла України у США
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Терміново
Вибухи в Луцьку: у місті – пожежа на території підприємства та гаражного кооперативу
Терміново
Терміново
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
3 хв.

Нічна атака на Київ: горять житлові будинки, є загиблі та щонайменше 14 постраждалих

Вибухи у Києві 4 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Нічна атака на Київ сьогодні тривала протягом усієї ночі.

Станом на 6:00 ранку у столиці фіксують наслідки атаки в шести районах Києва.

Відомо про двох загиблих та щонайменше 14 поранених.

Зараз дивляться

Про це повідомляє начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Нічна атака на Київ

Так за його словами, внаслідок нічної атаки сьогодні горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди.

– Ворожа атака триває. Сили оборони працюють по ворожих цілях. Кияни, прошу всіх залишатися в укриттях до відбою тривоги. Відновити майно можна, а людське життя — ні. Тому прошу, подбайте про власну безпеку, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Відомо про двох загиблих та 14 постраждалих з осколковими пораненнями.

– Девʼять із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, перші вибухи у Києві сьогодні пролунали близько 1:20 ночі.

Столицю атакували Шахеди, які прямували з півночі та сходу Київської області. Пізніше повідомили про загрозу балістики.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 233-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи в Чернівцях 10 липня: що відомо
ППО

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніКиїв
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь