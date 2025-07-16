Изнасиловали и ограбили 15-летнюю в Киеве: двух мужчин приговорили к 9 годам тюрьмы

В Киеве приговорили к девяти годам лишения свободы двух мужчин, которые изнасиловали и ограбили 15-летнюю девушку на Печерске.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Как мужчины напали на несовершеннолетнюю

В суде доказали, что двое мужчин, которым 29 и 41 год, применяя угрозы и насилие, затащили в недострой на Печерске и изнасиловали 15-летнюю девушку.

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– После этого они отобрали у нее мобильный телефон Iphone 12 и, используя мобильное приложение, перевели с ее счета 1 тыс. гривен на карту одного из злоумышленников, – рассказали в прокуратуре.

Совершив преступление, нападавшие скрылись вместе с телефоном девушки.

Киевский суд вынес обвинительный приговор обоим мужчинам за изнасилование и грабеж, совершенные повторно, группой лиц, в условиях военного положения (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 УК Украины).

Прокуратура подчеркнула, что один из мужчин осужден за кражи уже в пятый раз, а его сообщник ранее отбывал наказание за разбои и нанесение тяжких телесных повреждений.

Источник : Прокуратура Киева

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