Изнасиловали и ограбили 15-летнюю в Киеве: двух мужчин приговорили к 9 годам тюрьмы
В Киеве приговорили к девяти годам лишения свободы двух мужчин, которые изнасиловали и ограбили 15-летнюю девушку на Печерске.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Как мужчины напали на несовершеннолетнюю
В суде доказали, что двое мужчин, которым 29 и 41 год, применяя угрозы и насилие, затащили в недострой на Печерске и изнасиловали 15-летнюю девушку.
– После этого они отобрали у нее мобильный телефон Iphone 12 и, используя мобильное приложение, перевели с ее счета 1 тыс. гривен на карту одного из злоумышленников, – рассказали в прокуратуре.
Совершив преступление, нападавшие скрылись вместе с телефоном девушки.
Киевский суд вынес обвинительный приговор обоим мужчинам за изнасилование и грабеж, совершенные повторно, группой лиц, в условиях военного положения (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 УК Украины).
Прокуратура подчеркнула, что один из мужчин осужден за кражи уже в пятый раз, а его сообщник ранее отбывал наказание за разбои и нанесение тяжких телесных повреждений.