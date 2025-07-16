Зґвалтували та пограбували 15-річну в Києві: двох чоловіків засудили до 9 років тюрми

В Києві засудили до дев’яти років позбавлення двох чоловіків, які зґвалтували та пограбували 15-річну дівчину на Печерську.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як чоловіки напали на неповнолітню

В суді довели, що двоє чоловіків, яким 29 та 41 рік, застосовуючи погрози та насильство, затягнули в недобудову на Печерську і зґвалтували 15-річну дівчину.

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– Після цього вони відібрали у неї мобільний телефон Iphone 12 та, використовуючи мобільний застосунок, переказали з її рахунку 1 тис. гривень на карту одного зі зловмисників, – розповіли у прокуратурі.

Здійснивши злочин, нападники втекли разом з телефоном дівчини.

Київський суд виніс обвинувальний вирок обом чоловікам за зґвалтування та грабіж, вчинені повторно, групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України).

Прокуратура наголосила, що один з чоловіків засуджений за крадіжки вже вп’яте, а його спільник раніше відбував покарання за розбої та завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Джерело : Прокуратура Києва

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