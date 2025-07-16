Укр Рус
Укр Рус
Популярні
У кожного дипломата є ротаційний цикл: Сибіга підтвердив заміну посла України у США
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Бріжит Макрон публічно проігнорувала чоловіка під час візиту до Великої Британії
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Cмерть 18-річної Марії Бугайової в Італії: в МЗС назвали ймовірну причину
Анастасія Гевко, редакторка стрічки
2 хв.

Зґвалтували та пограбували 15-річну в Києві: двох чоловіків засудили до 9 років тюрми

В Києві двоє чоловіків зґвалтували 15-річну дівчину: подробиці
Фото: Прокуратура Києва

В Києві засудили до дев’яти років позбавлення двох чоловіків, які зґвалтували та пограбували 15-річну дівчину на Печерську. 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як чоловіки напали на неповнолітню

В суді довели, що двоє чоловіків, яким 29 та 41 рік, застосовуючи погрози та насильство, затягнули в недобудову на Печерську і зґвалтували 15-річну дівчину.

Зараз дивляться

– Після цього вони відібрали у неї мобільний телефон Iphone 12 та, використовуючи мобільний застосунок, переказали з її рахунку 1 тис. гривень на карту одного зі зловмисників, – розповіли у прокуратурі. 

Здійснивши злочин, нападники втекли разом з телефоном дівчини.

Київський суд виніс обвинувальний вирок обом чоловікам за зґвалтування та грабіж, вчинені повторно, групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 КК України).

Прокуратура наголосила, що один з чоловіків засуджений за крадіжки вже вп’яте, а його спільник раніше відбував покарання за розбої та завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Читайте також
На Одещині молодик ґвалтував неповнолітню та розповсюджував порно за її участю
На Одещині молодик ґвалтував неповнолітню та розповсюджував порно за її участю

Джерело: Прокуратура Києва

Пов'язані теми:

ЗґвалтуванняКиївПограбування
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь