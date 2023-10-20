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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Одесской области молодой человек насиловал несовершеннолетнюю и распространял порно с ее участием

В Одесской области молодой человек насиловал несовершеннолетнюю и распространял порно с ее участием
Фото: Нацполиция

В Одесской области задержали молодого человека, который насиловал свою несовершеннолетнюю односельчанку, снимал все на видео и распространял порнографию.

Как сообщили правоохранители, еще в 2021 году в соцсетях полицейские нашли детское порно с участием 19-летнего жителя Одесского района и его малолетней односельчанки.

Тогда правоохранители сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 152 УК (изнасилование несовершеннолетней), что предусматривает наказание в виде ограничения свободы до 15 лет.

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Во время обысков, в его мобильном телефоне следователи обнаружили видеофайлы со сценами детской порнографии, причем среди скачанных из интернета порнороликов нашли видео с участием изнасилованной им девочки, которым он успел поделиться со знакомыми.

Как оказалось, он пользовался бедностью семьи своей жертвы и за скромную плату снимал порно с ее участием.

В Одесской области молодой человек насиловал несовершеннолетнюю и распространял порно с ее участием

Фото: Поліція Одеської області

В полиции начали новое уголовное производство по ч. 1 и 3 ст. 301-1 УКУ (хранение и распространение детского порно), что предусматривает наказание в виде 12 лет за решеткой.

– Из-за новых обстоятельств следователи начали уголовное производство по частям 1 и 3 статьи 301-1 Уголовного кодекса Украины и, при наличии достаточных доказательств, под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в умышленном приобретении и хранении детской порнографии без цели сбыта или распространения и в изготовлении, умышленном хранении, распространении детской порнографии. Следствие продолжается, – сообщил временно исполняющий обязанности заместителя начальника Одесского районного управления полиции №2 — начальник следственного отдела Олег Шпитко.

Напомним, в Хмельницкой области полицейские задержали 52-летнего мужчину, которого подозревают в развращении трех малолетних детей.

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В Одесской области молодой человек насиловал несовершеннолетнюю и распространял порно с ее участием

Изнасилование, Одесская область, педофил, Полиция
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