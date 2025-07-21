В результате обстрела Киева 21 июля повреждена станция метро Лукьяновская

Станция метро Лукьяновская в Киеве повреждена в результате атаки беспилотников 21 июля.

Повреждения станции метро Лукьяновская в Киеве

Станция метро временно закрыта для пассажиров, но продолжает выполнять функцию укрытия.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА).

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В результате вражеского обстрела повреждена наземная часть вестибюля станции.

Пожар не зафиксирован, подземные помещения остались неповрежденными, однако из соображений безопасности движение на вход и выход пока приостановлено.

В районе станции метро Лукьяновская фиксируют значительное задымление, что вызвало волну тревоги среди местных жителей. В соцсетях распространяются видео и фото с места происшествия.

Глава КГГА Тимур Ткаченко подтвердил, что вход на станцию получил повреждения, однако, по предварительной информации, пострадавших нет.

О возобновлении работы станции будет сообщено дополнительно. Пассажиров призывают пользоваться альтернативными маршрутами и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Обстрел Киева 21 июля

Напомним, первые взрывы в Киеве прогремели в конце суток, а ночью и утром 21 июля атака на столицу продолжилась — к дронам добавились ракеты.

К сожалению, есть последствия в нескольких районах, погибший и раненые.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 244-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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