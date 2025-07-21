Внаслідок обстрілу Києва 21 липня пошкоджено станцію метро Лукʼянівська

Станцію метро Лукʼянівська в Києві пошкоджено внаслідок атаки безпілотників 21 липня.

Пошкодження станції метро Лукʼянівська у Києві

Станція метро тимчасово зачинена для пасажирів, але продовжує виконувати функцію укриття.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено наземну частину вестибюля станції.

Пожежі не зафіксовано, підземні приміщення залишились неушкодженими, однак із міркувань безпеки рух на вхід та вихід наразі призупинено.

У районі станції метро Лукʼянівська фіксують значне задимлення, що спричинило хвилю тривоги серед місцевих мешканців. У соцмережах поширюються відео й фото з місця події.

Очільник КМДА Тимур Ткаченко підтвердив, що вхід до станції отримав ушкодження, однак, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про відновлення роботи станції буде повідомлено додатково. Пасажирів закликають користуватися альтернативними маршрутами та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Обстріл Києва 21 липня

Нагадаємо, перші вибухи у Києві прогриміли наприкінці доби, а вночі та вранці 21 липня атака на столицю продовжилася – до дронів додалися ракети.

На жаль, є наслідки у кількох районах, загиблий та поранені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 244-т4 добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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