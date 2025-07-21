Атака на Київ 21 липня: влучання в будинки та станцію метро, є загиблий та поранені

Перші вибухи у Києві прогриміли наприкінці доби, а вночі та вранці 21 липня атака на столицю продовжилася – до дронів додалися ракети. На жаль, є наслідки у кількох районах, загиблий та поранені.

Оновлено о 08:42.

Атака на Київ сьогодні, 21 липня: що відомо

Мер столиці Віталій Кличко та керівник КМВА Тимур Ткаченко розповіли про наслідки комбінованого удару по Києву.

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Станом на ранок відомо про одного загиблого чоловіка, кількість постраждалих зросла до шести, серед них – 15-річна дівчина.

У поранених – множинні осколкові поранення та різані рани. Одна з постраждалих отримала допомогу на місці (у жінки гіпертонічний криз).

Дарницький район

Внаслідок атаки загорілися дахи багатоповерхівки та нежитлової будівлі, пожежа в супермаркеті.

Також виникли пожежі на території гаражного кооперативу та у дошкільному навчальному закладі. Обидві ліквідовані.

Шевченківський район

Внаслідок влучання уламків БпЛА загорівся балкон на першому поверсі житлової 10-поверхівки. Пожежу на площі 150 кв. м вже локалізовано. Тут врятовано одну людину, ще одна постраждала.

Крім того, пошкоджений вхід на станцію метро Лукʼянівська, без пожежі. Станція тимчасово не працюватиме на вхід та вихід. Також постраждали сусідні заклади харчування та торгівельні приміщення.

Дніпровський район

Пожежа в торгових рядах – горіли кіоски (пожежу ліквідовано на площі 500 кв. м), падіння уламків на територію дитячого садка.

Соломʼянський район

Пожежа на території складських приміщень, у багатоповерхових будинках вибуховою хвилею повибивало вікна та двері.

Оболонський район

Пожежа в котеджному комплексі. Він незаселений, тому постраждалих немає.

Святошинський район

Через падіння уламків БпЛА загорілися гаражі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури відкрито провадження за фактом вчинення воєнного злочину, внаслідок якого загинула людина (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 244-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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