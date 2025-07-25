Сдетонировала боевая граната: в Тернополе произошел взрыв в доме, есть погибшие
В Тернополе в пятницу, 25 июля, произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Владимира Винниченко. В результате происшествия погибли два человека.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Тернопольской области.
Взрыв в доме в Тернополе
Около 12.00 на спецлинию 102 поступило сообщение от диспетчера управления ГСЧС о взрыве на улице Владимира Винниченко.
– На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Тернопольского районного управления полиции. Было установлено, что взрыв произошел в одной из многоэтажек на третьем этаже, – говорится в сообщении.
При осмотре квартиры полицейские обнаружили тела двух человек – мужчины и женщины.
По имеющейся информации, погибшими оказались мать 1958 года рождения и сын 1985 года рождения.
– Предварительно, в квартире взорвалась боевая граната Ф-1, – отмечают правоохранители.
На месте инцидента в Тернополе работают полицейские и другие соответствующие службы.