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Сдетонировала боевая граната: в Тернополе произошел взрыв в доме, есть погибшие

вибух у будинку в Тернополі
Фото: Нацполиция

В Тернополе в пятницу, 25 июля, произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Владимира Винниченко. В результате происшествия погибли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

Взрыв в доме в Тернополе

Около 12.00 на спецлинию 102 поступило сообщение от диспетчера управления ГСЧС о взрыве на улице Владимира Винниченко.

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– На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Тернопольского районного управления полиции. Было установлено, что взрыв произошел в одной из многоэтажек на третьем этаже, – говорится в сообщении.

При осмотре квартиры полицейские обнаружили тела двух человек – мужчины и женщины.

вибух у будинку

Фото: Нацполиция

По имеющейся информации, погибшими оказались мать 1958 года рождения и сын 1985 года рождения.

– Предварительно, в квартире взорвалась боевая граната Ф-1, – отмечают правоохранители.

На месте инцидента в Тернополе работают полицейские и другие соответствующие службы.

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Источник: Нацполиция

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