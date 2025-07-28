Полицейские показали видео первых минут после обстрела многоэтажки Киева

Полицейские показали видео первых минут после обстрела жилого дома в Дарницком районе Киева.

Видео первых минут после обстрела многоэтажки в Киеве

Полицейские показали, как спасали пострадавших во время атаки РФ жилого дома в Дарницком районе столицы.

На видео видно, как полицейские поднимаются по лестнице, осматривают территорию и опрашивают людей относительно того, нужна ли им помощь. Также на кадрах видно, как из дома выносят раненого человека.

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— Несмотря на все угрозы, мы быстро прибыли на место происшествия, чтобы помочь людям. Инспекторы оказали помощь жителям многоэтажки, которые получили травмы, транспортировали раненых в скорые и эвакуировали людей в безопасные места, — информирует патрульная полиция Украины.

Ликвидация последствий продолжается. На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, что РФ в ночь на 28 июля снова атаковала столицу. Очередной террор врага вызвал негативные последствия: есть травмированные люди, повреждены квартиры и автомобили. В частности, известно, что пострадала девочка, которой через месяц будет три года.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 251-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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