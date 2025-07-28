Поліцейські показали відео перших хвилин після обстрілу багатоповерхівки Києва

Поліцейські показали відео перших хвилин після обстрілу житлового будинку у Дарницькому районі Києва.

Відео перших хвилин після обстрілу багатоповерхівки у Києві

Поліцейські показали, як рятували людей, які постраждали під час атаки РФ по житловому будинку в Дарницькому районі столиці.

На відео видно, як поліцейські підіймаються сходами, обдивляються територію та опитують людей щодо того, чи потрібна їм допомога. Також на кадрах видно, як з будинку виносять поранену людину.

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– Попри всі загрози, ми швидко прибули на місце події, щоб допомогти людям. Інспектори надали допомогу мешканцям багатоповерхівки, які зазнали травмувань, транспортували поранених до швидких та евакуювали людей у безпечні місця, – інформує патрульна поліція України.

Ліквідація наслідків триває. На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, що РФ у ніч проти 28 липня знову атакувала столицю. Черговий терор ворога знову спричинив негативні наслідки: є травмовані люди, розтрощені квартири та автомобілі. Зокрема, відомо, що постраждала дівчинка, якій за місяць буде три роки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 251-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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