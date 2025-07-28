Поліцейські показали відео перших хвилин після обстрілу багатоповерхівки Києва
Поліцейські показали відео перших хвилин після обстрілу житлового будинку у Дарницькому районі Києва.
Відео перших хвилин після обстрілу багатоповерхівки у Києві
Поліцейські показали, як рятували людей, які постраждали під час атаки РФ по житловому будинку в Дарницькому районі столиці.
На відео видно, як поліцейські підіймаються сходами, обдивляються територію та опитують людей щодо того, чи потрібна їм допомога. Також на кадрах видно, як з будинку виносять поранену людину.
– Попри всі загрози, ми швидко прибули на місце події, щоб допомогти людям. Інспектори надали допомогу мешканцям багатоповерхівки, які зазнали травмувань, транспортували поранених до швидких та евакуювали людей у безпечні місця, – інформує патрульна поліція України.
Ліквідація наслідків триває. На місці працюють усі відповідні служби.
Нагадаємо, що РФ у ніч проти 28 липня знову атакувала столицю. Черговий терор ворога знову спричинив негативні наслідки: є травмовані люди, розтрощені квартири та автомобілі. Зокрема, відомо, що постраждала дівчинка, якій за місяць буде три роки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 251-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.