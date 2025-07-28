Атака дронами на Киев: есть пострадавшие, среди них – двухлетний ребенок

В ночь на 28 июля Киев атаковали российские ударные беспилотники. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

Атака на Киев сегодня: последствия

Атака дронами Киева продолжалась еще с вечера воскресенья, 27 июля.

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Ткаченко сообщил, что в результате российской атаки ударным беспилотником было выбито окно в многоэтажке в Дарницком районе Киева.

По его данным, в этом районе пострадали восемь человек, из них один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших ребенок, получивший осколочные ранения.

Также в результате атаки повреждены автомобили рядом с жилым домом. Обошлось без пожара.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о пяти пострадавших, из которых четверо были госпитализированы.

– Все они – жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи, – сказал он.

Впоследствии полиция сообщила о пяти пострадавших в результате атаки БПЛА, среди которых двухлетний ребенок с резаными ранами стопы.

На местах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление агрессора.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 251-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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