Атака дронами на Киев: есть пострадавшие, среди них – двухлетний ребенок
В ночь на 28 июля Киев атаковали российские ударные беспилотники. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.
Атака на Киев сегодня: последствия
Атака дронами Киева продолжалась еще с вечера воскресенья, 27 июля.
Ткаченко сообщил, что в результате российской атаки ударным беспилотником было выбито окно в многоэтажке в Дарницком районе Киева.
По его данным, в этом районе пострадали восемь человек, из них один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших ребенок, получивший осколочные ранения.
Также в результате атаки повреждены автомобили рядом с жилым домом. Обошлось без пожара.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о пяти пострадавших, из которых четверо были госпитализированы.
– Все они – жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи, – сказал он.
Впоследствии полиция сообщила о пяти пострадавших в результате атаки БПЛА, среди которых двухлетний ребенок с резаными ранами стопы.
На местах работают следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление агрессора.
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