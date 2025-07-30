Взрывы в Киеве и области: по вражеским целям работает ПВО

В Киеве и Киевской области слышны взрывы — в регионе по вражеским целям работают силы ПВО.

Взрывы в Киеве и области 30 июля 2025 года

Взрывы раздались в Киеве, сообщил городской голова Виталий Кличко. Он отметил, что работают силы ПВО.

– Вражеские БпЛА заходят на город с разных направлений, – написал мэр.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о первых последствиях вражеской атаки в Соломенском районе.

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По его словам, на двух локациях падения обломков сбитых дронов. По одному адресу горят авто. Предварительно без пострадавших.

Как проинформировали в Киевской ОВА, в воздушном пространстве Киевской области зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

Ранее в Воздушных силах предупреждали о группах ударных БПЛА в Киевской области и в направлении Киева.

Напомним, что днем в субботу, 26 июля, в Киевской области прогремели мощные взрывы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 253-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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