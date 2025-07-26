Взрывы под Киевом: ВСУ предупредили о движении ракет, работает ПВО
Мощные взрывы в Киевской области прогремели днем в субботу, 26 июля, когда объявили об угрозе применения баллистического оружия.
Взрывы в Киевской области 26 июля — какие последствия
Взрывы в Киевской области прогремели около 12:16, вскоре после объявления воздушной тревоги.
В Киевской области было зафиксировано движение вражеских ракет, сообщила областная военная администрация.
— В регионе работают силы ПВО, — говорится в сообщении Киевской ОВА.
Сначала Воздушные силы ВСУ зафиксировали скоростную цель в Черниговской области, а затем сообщили о движении ракеты в Киевскую область.
Кроме того, прогремели взрывы в Сумах в результате российской атаки, после чего возникли перебои с электроснабжением.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.