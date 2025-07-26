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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Взрывы под Киевом: ВСУ предупредили о движении ракет, работает ПВО

ППО, ракета, вибух
Фото: Факти ICTV

Мощные взрывы в Киевской области прогремели днем в субботу, 26 июля, когда объявили об угрозе применения баллистического оружия.

Взрывы в Киевской области 26 июля — какие последствия

Взрывы в Киевской области прогремели около 12:16, вскоре после объявления воздушной тревоги.

В Киевской области было зафиксировано движение вражеских ракет, сообщила областная военная администрация.

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— В регионе работают силы ПВО, — говорится в сообщении Киевской ОВА.

Сначала Воздушные силы ВСУ зафиксировали скоростную цель в Черниговской области, а затем сообщили о движении ракеты в Киевскую область.

Київська область на карті

Киевская область на карте. Фото: Google Maps

Кроме того, прогремели взрывы в Сумах в результате российской атаки, после чего возникли перебои с электроснабжением.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 249-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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