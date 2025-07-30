Вибухи у Києві та області: по ворожих цілях працює ППО
У Києві та Київській області чутно вибухи – там по ворожих цілях працюють сили ППО.
Вибухи у Києві та області 30 липня 2025 року
Вибухи пролунали у Києві, повідомив міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що працюють сили ППО.
– Ворожі БпЛА заходять на місто з різних напрямків, – написав мер.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про перші наслідки ворожої атаки у Соломʼянському районі.
За його словами, на двох локаціях падіння уламків збитих дронів. За однією адресою горять авто. Попередньо без постраждалих.
Як проінформували у Київській областій адміністрації, у повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Наразі сили ППО працюють по цілях.
Наразі більше інформації немає. Слідкуємо за ситуацією.
Раніше у Повітряних силах попереджали про групи ударних БпЛА на Київщині та у напрямку Києва.
Нагадаємо, що вдень у суботу, 26 липня, у Київській області прогриміли потужні вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 253-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.