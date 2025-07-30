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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Вибухи у Києві та області: по ворожих цілях працює ППО

Рятувальник ДСНС
Фото: ДСНС

У Києві та Київській області чутно вибухи – там по ворожих цілях працюють сили ППО.

Вибухи у Києві та області 30 липня 2025 року

Вибухи пролунали у Києві, повідомив міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що працюють сили ППО.

– Ворожі БпЛА заходять на місто з різних напрямків, – написав мер.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про перші наслідки ворожої атаки у Соломʼянському районі.

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За його словами, на двох локаціях падіння уламків збитих дронів. За однією адресою горять авто. Попередньо без постраждалих.

Як проінформували у Київській областій адміністрації, у повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА. Наразі сили ППО працюють по цілях.

Наразі більше інформації немає. Слідкуємо за ситуацією.

Раніше у Повітряних силах попереджали про групи ударних БпЛА на Київщині та у напрямку Києва.

Нагадаємо, що вдень у суботу, 26 липня, у Київській області прогриміли потужні вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 253-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в УкраїніВибухКиївська область
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