В отеле Власта во Львове вспыхнул пожар: среди пострадавших — дети

Сегодня во Львове возник пожар в отеле Власта площадью около 300 квадратных метров.

Об этом сообщают Львовский городской совет и ГСЧС Украины.

Пожар в гостинице Власта во Львове 4 августа: что известно

По предварительным данным, возгорание возникло на девятом этаже гостиничного комплекса.

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На момент пожара в здании находились люди — все жители и работники были оперативно эвакуированы.

Спасатели вывели из здания 15 человек, обеспечив их безопасность.

В результате инцидента пострадали шесть человек, среди которых двое детей. Все пострадавшие были госпитализированы в Первое медицинское объединение Львова с легкими травмами.

На месте происшествия работают все необходимые службы, включая пожарно-спасательные подразделения, скорую медицинскую помощь и полицию.

В настоящее время продолжается активная фаза ликвидации возгорания, а обстоятельства и причины возникновения пожара выясняются соответствующими службами.

Причину возгорания в отеле Власта в настоящее время устанавливают эксперты, которые проведут полное расследование после полной ликвидации пожара.

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