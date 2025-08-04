У готелі Власта у Львові спалахнула пожежа: серед постраждалих — діти
Сьогодні у Львові виникла пожежа в готелі Власта площею близько 300 квадратних метрів.
Про це повідомляють Львівська міська рада та ДСНС України.
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За попередніми даними, займання виникло на дев’ятому поверсі готельного комплексу.
На момент пожежі в будівлі перебували люди – усіх мешканців і працівників було оперативно евакуйовано.
Рятувальники вивели з будівлі 15 осіб, гарантувавши їхню безпеку.
Внаслідок інциденту постраждали шестеро людей, серед яких двоє дітей. Усі потерпілі були госпіталізовані до Першого медичного об’єднання Львова з легкими травмами.
На місці події працюють всі необхідні служби, зокрема пожежно-рятувальні підрозділи, швидка медична допомога та поліція.
Наразі триває активна фаза ліквідації займання, а обставини та причини виникнення пожежі з’ясовуються відповідними службами.