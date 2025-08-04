Взрывы в Одессе во время атаки дронов: вспыхнули пожары на радио рынке и в общежитии
Взрывы в Одессе прогремели ночью, когда российские ударные дроны атаковали город.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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В результате взрывов в Одессе сегодняшнего дня наибольший удар пришелся на территорию известного радиорынка, где в результате попадания вражеского беспилотника вспыхнул масштабный пожар.
Огонь мгновенно охватил десятки торговых павильонов, полностью уничтожив электронику и бытовую технику на миллионы гривен.
Спасатели ГСЧС совместно с добровольцами работали в течение нескольких часов, чтобы локализовать возгорание.
Кроме радио рынка, серьезный пожар возник в недействующем общежитии, где также пришлось привлекать значительные силы и средства для тушения.
Кроме того, в результате дронной атаки в Одесском районе пострадал частный жилой дом — его владелец самостоятельно справился с огнем во дворе, не дождавшись прибытия спасателей.
Несмотря на масштабы разрушений и интенсивность атаки, жертв среди гражданского населения удалось избежать.
К утру все пожары были ликвидированы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 258-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.