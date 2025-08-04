Взрывы в Одессе во время атаки дронов: вспыхнули пожары на радио рынке и в общежитии

Взрывы в Одессе прогремели ночью, когда российские ударные дроны атаковали город.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Взрывы в Одессе 4 августа: что известно

В результате взрывов в Одессе сегодняшнего дня наибольший удар пришелся на территорию известного радиорынка, где в результате попадания вражеского беспилотника вспыхнул масштабный пожар.

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Огонь мгновенно охватил десятки торговых павильонов, полностью уничтожив электронику и бытовую технику на миллионы гривен.

Спасатели ГСЧС совместно с добровольцами работали в течение нескольких часов, чтобы локализовать возгорание.

Кроме радио рынка, серьезный пожар возник в недействующем общежитии, где также пришлось привлекать значительные силы и средства для тушения.

Кроме того, в результате дронной атаки в Одесском районе пострадал частный жилой дом — его владелец самостоятельно справился с огнем во дворе, не дождавшись прибытия спасателей.

Несмотря на масштабы разрушений и интенсивность атаки, жертв среди гражданского населения удалось избежать.

К утру все пожары были ликвидированы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 258-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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