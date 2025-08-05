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Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.

В Харькове россияне атаковали Киевский район дронами Молния: зафиксирован удар по АЗС

Атака на Харків у ніч на 26 липня
Фото: ГСЧС

Мощные взрывы в Харькове прогремели в ночь со вторника на среду, 6 августа, когда российские войска атаковали Киевский район беспилотниками Молния.

Информацию об ударах дронами Молния подтвердил городской глава Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 6 августа 2025 года — какие последствия

По словам мэра, есть информация об ударах вражеским дроном типа Молния по Киевскому району Харькова.

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Терехов рассказал, что зафиксировано попадание по автозаправочной станции (АЗС).

Второй удар по Харькову вражеским беспилотником произошел снова по Киевскому району, где зафиксировано попадание в дорогу.

В то же время повреждены окна в соседних домах, отметил мэр Харькова.

Известно об одной пострадавшей женщине в результате российских атак дронами по областному центру.

Харків на карті

Харьков на карте. Фото: Google Maps

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 260-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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