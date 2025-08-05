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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

У Харкові росіяни атакували Київський район дронами Молния: зафіксовано удар по АЗС

Атака на Харків у ніч на 26 липня
Фото: ДСНС

Потужні вибухи у Харкові прогриміли у ніч з вівторка на середу, 6 серпня, коли російські війська атакували Київський район безпілотниками Молния.

Інформацію про удари дронами Молния підтвердив міський глава Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 6 серпня 2025 – які наслідки

За словами мера, є інформація про удари ворожим дроном типу Молния по Київському району Харкова.

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Терехов розповів, що зафіксовано влучання по автозаправній станції (АЗС).

Другий удар по Харкову ворожим безпілотником відбувся знову по Київському району, де зафіксовано влучання у дорогу.

Водночас пошкоджено вікна у сусідніх будинках, зазначив мер Харкова.

Відомо про одну постраждалу жінку внаслідок російських атак дронами по обласному центру.

Харків на карті

Харків на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 260-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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