Покровск не окружен, враг несет потери — Генштаб ВСУ

Российские войска проводят наступательные действия к северо-востоку от Покровска, пытаясь перерезать логистику украинских защитников.

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ, опубликованном вечером 5 августа.

Генштаб о ситуации возле Покровска

Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов вокруг Покровско-Мирноградской агломерации, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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Там утверждают, что армия РФ уже более года безрезультатно пытается вытеснить украинских воинов из этого района.

— Некоторые ресурсы распространяют информацию о якобы окружении наших подразделений в Покровске. Она абсолютно не соответствует действительности, — обратили внимание в Генштабе ВСУ.

В заявлении говорится, что враг не имеет успехов, несмотря на непрерывные штурмы и наступательные действия к северо-востоку от Покровска.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что российские солдаты находят только свою смерть вокруг Покровска.

Командование Вооруженных сил Украины осуществляет необходимые меры для усиления устойчивости обороны на этом направлении, резюмировали в Генштабе.

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