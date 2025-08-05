Покровск не окружен, враг несет потери — Генштаб ВСУ
Российские войска проводят наступательные действия к северо-востоку от Покровска, пытаясь перерезать логистику украинских защитников.
Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ, опубликованном вечером 5 августа.
Генштаб о ситуации возле Покровска
Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов вокруг Покровско-Мирноградской агломерации, подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Там утверждают, что армия РФ уже более года безрезультатно пытается вытеснить украинских воинов из этого района.
— Некоторые ресурсы распространяют информацию о якобы окружении наших подразделений в Покровске. Она абсолютно не соответствует действительности, — обратили внимание в Генштабе ВСУ.
В заявлении говорится, что враг не имеет успехов, несмотря на непрерывные штурмы и наступательные действия к северо-востоку от Покровска.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что российские солдаты находят только свою смерть вокруг Покровска.
Командование Вооруженных сил Украины осуществляет необходимые меры для усиления устойчивости обороны на этом направлении, резюмировали в Генштабе.