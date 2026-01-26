Взрывы в Харькове: на подлете к городу уничтожили дрон
Взрывы в Харькове сегодня, 26 января, прогремели около 11:15.
Об этом сообщил глава Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове 26 января: что известно
Перед тем, как прозвучали взрывы в Харькове, Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности для Харьковской и Полтавской областей.
Впоследствии стало известно, что Силы обороны Украины уничтожили вражеский беспилотник типа Шахед на подлете к городу.
Следует отметить, что это уже второй дрон, который защитники неба уничтожают сегодня в окрестностях областного центра.
В час ночи 26 января сбитый дрон упал в поле.
Пострадавших и разрушений в результате падения беспилотника тогда не фиксировали.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 433-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.