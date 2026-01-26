Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
В Киеве на Крещатике горит офисное здание: что известно
Сегодня, 26 января, произошел пожар в одном из офисных зданий на улице Крещатик в Шевченковском районе Киева.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Пожар на Крещатике в Киеве: что известно
По информации КГГА, возгорание произошло на первом этаже четырехэтажного офисного здания на улице Крещатик.
Между вторым и третьим этажами произошло разрушение перекрытия. На месте фиксируется сильное задымление.
Сейчас спасатели работают над ликвидацией пожара и обследованием здания.
Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.
