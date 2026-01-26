Сегодня, 26 января, произошел пожар в одном из офисных зданий на улице Крещатик в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Пожар на Крещатике в Киеве: что известно

По информации КГГА, возгорание произошло на первом этаже четырехэтажного офисного здания на улице Крещатик.

Между вторым и третьим этажами произошло разрушение перекрытия. На месте фиксируется сильное задымление.

Сейчас спасатели работают над ликвидацией пожара и обследованием здания.

Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.

