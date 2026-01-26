Вибухи в Харкові сьогодні, 26 січня, прогриміли близько 11:15.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 26 січня: що відомо

Перед тим, як пролунали вибухи в Харкові, Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Харківської та Полтавської областей.

Згодом стало відомо, що Сили оборони України знищили ворожий безпілотник типу Шахед на підльоті до міста.

Слід зауважити, що що це вже другий дрон, який оборонці неба знищують сьогодні на околицях обласного центру.

О першій ночі 26 січня збитий дрон упав у полі.

Постраждалих та руйнувань унаслідок падіння безпілотника тоді не фіксували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 433-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

