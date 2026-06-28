Россияне атаковали Сумы корректируемыми авиабомбами и ударными беспилотниками в ночь на 28 июня.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Атака на Сумы 28 июня: что известно

По информации спасателей, российские войска сначала нанесли по Сумам удары корректируемыми авиационными бомбами.

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Под удар попали промышленные и складские объекты города, которые подверглись значительным разрушениям.

На места попаданий оперативно прибыли подразделения ГСЧС. Спасатели обследовали территории и ликвидировали все очаги возгорания, возникшие после авиаударов.

Впоследствии российские войска совершили еще одну атаку — ударный беспилотник попал в кровлю жилого дома.

В результате удара возник пожар, который сотрудники ГСЧС оперативно потушили.

По предварительным данным, травмы получила одна женщина. Информация о ее состоянии в настоящее время уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 586-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ДСНС

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