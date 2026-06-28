Росіяни атакували Суми керованими авіабомбами та ударними безпілотниками вночі проти 28 червня.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Атака на Суми 28 червня: що відомо

За інформацією рятувальників, російські війська спочатку завдали по Сумах ударів керованими авіаційними бомбами.

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Під удар потрапили промислові та складські об’єкти міста, які зазнали значних руйнувань.

На місця влучань оперативно прибули підрозділи ДСНС. Рятувальники обстежили території та ліквідували всі осередки займання, що виникли після авіаударів.

Згодом російські війська здійснили ще одну атаку — ударний безпілотник влучив у покрівлю житлового будинку.

Унаслідок удару виникла пожежа, яку співробітники ДСНС оперативно загасили.

За попередніми даними, травм зазнала одна жінка. Інформація про її стан наразі уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 586-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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