Взрывы в Запорожье: после ракетной атаки возник пожар, ребенок среди раненых
По меньшей мере три человека пострадали при взрывах в Запорожье сегодня, 28 июня, когда армия РФ атаковала город скоростными ракетами.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 28 июня: что известно
Перед атакой Иван Федоров предупреждал жителей области об угрозе ударов скоростными ракетами.
Вскоре после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы в Запорожье.
По словам главы ОГА, российские войска нанесли удар по областному центру.
Предварительно известно о разрушениях и пожаре. В результате атаки ранения получили мужчина, женщина и ребенок.
На месте работают экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и других последствиях взрывов в Запорожье 28 июня уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 586-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.