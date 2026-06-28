По меньшей мере три человека пострадали при взрывах в Запорожье сегодня, 28 июня, когда армия РФ атаковала город скоростными ракетами.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 28 июня: что известно

Перед атакой Иван Федоров предупреждал жителей области об угрозе ударов скоростными ракетами.

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Вскоре после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы в Запорожье.

По словам главы ОГА, российские войска нанесли удар по областному центру.

Предварительно известно о разрушениях и пожаре. В результате атаки ранения получили мужчина, женщина и ребенок.

На месте работают экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и других последствиях взрывов в Запорожье 28 июня уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 586-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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