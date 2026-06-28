Взрывы в Харькове: дрон попал в многоэтажку, пострадал человек
Взрывы в Харькове сегодня утром, 28 июня, раздались во время атаки российских беспилотников.
Об этом сообщили городской глава Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 28 июня: что известно
Около 08:30 утра российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.
По словам Игоря Терехова, вражеский дрон попал в многоэтажный жилой дом в Киевском районе города.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что беспилотник попал в фасад многоквартирного жилого дома на уровне десятого этажа. Повреждено окна.
Предварительно, в результате утренних взрывов в Харькове пострадала 59-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс.
На месте работают экстренные службы, которые обследуют здание и ликвидируют последствия удара.
Информация о масштабах повреждений уточняется.
Кроме того, ночью 28 июня российские войска также атаковали Харьков ракетами. Один из вражеских ударов был зафиксирован в Основянском районе города.
По предварительной информации, тогда обошлось без пострадавших. Сейчас соответствующие службы продолжают устанавливать все последствия ночной и утренней атак.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 586-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Харьковская ОВА