Взрывы в Харькове сегодня утром, 28 июня, раздались во время атаки российских беспилотников.

Об этом сообщили городской глава Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 28 июня: что известно

Около 08:30 утра российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.

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По словам Игоря Терехова, вражеский дрон попал в многоэтажный жилой дом в Киевском районе города.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что беспилотник попал в фасад многоквартирного жилого дома на уровне десятого этажа. Повреждено окна.

Предварительно, в результате утренних взрывов в Харькове пострадала 59-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс.

На месте работают экстренные службы, которые обследуют здание и ликвидируют последствия удара.

Информация о масштабах повреждений уточняется.

Кроме того, ночью 28 июня российские войска также атаковали Харьков ракетами. Один из вражеских ударов был зафиксирован в Основянском районе города.

По предварительной информации, тогда обошлось без пострадавших. Сейчас соответствующие службы продолжают устанавливать все последствия ночной и утренней атак.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 586-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОВА

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