Вибухи в Харкові сьогодні вранці, 28 червня, пролунали під час атаки російських безпілотників.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові 28 червня: що відомо

Близько 08:30 ранку російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.

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За словами Ігоря Терехова, ворожий дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі міста.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що безпілотник влучив у фасад багатоквартирного житлового будинку на рівні десятого поверху. Пошкоджено вікна.

Попередньо, внаслідок ранкових вибухів у Харкові постраждала 59-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес.

На місці працюють екстрені служби, які обстежують будівлю та ліквідовують наслідки удару.

Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється.

Крім того, вночі 28 червня російські війська також атакували Харків ракетами. Один із ворожих ударів був зафіксований в Основ’янському районі міста.

За попередньою інформацією, тоді минулося без постраждалих. Наразі відповідні служби продовжують встановлювати всі наслідки нічної та ранкової атак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 586-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

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