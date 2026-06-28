В ночь на 28 июня враг атаковал Днепропетровскую область ударными беспилотниками и артиллерией.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Днепропетровскую область 28 июня: что известно

По словам главы ОВА, на протяжении суток российские войска почти 20 раз атаковали три района области, применяя ударные беспилотники и артиллерию.

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На Никопольщине под обстрелами находились Никополь, Червоногригорьевская, Марганецкая, Покровская городская и сельская общины. В результате одного из ударов загорелось здание спортивной школы.

В Подгородненской общине Днепровского района из-за атаки возник пожар на автозаправочной станции (АЗС). Там пострадал один человек.

Еще два пожара на АЗС произошли в Губининской общине Самаровского района. Также повреждены автомобили.

Ранения получила 41-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Сейчас окончательные последствия атаки на Днепропетровскую область 28 июня уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 586-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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