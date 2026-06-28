Взрывы в Киеве прогремели ночью 28 июня во время баллистической атаки РФ.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Взрывы в Киеве 28 июня: что известно

Во время воздушной тревоги Тимур Ткаченко призвал жителей столицы немедленно пройти в укрытия, предупредив об угрозе удара баллистическими ракетами.

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Впоследствии он сообщил, что в Дарницком районе Киева зафиксированы пожары сразу по нескольким адресам.

По его словам, в одном случае загорелось вблизи жилого дома, по другому адресу огонь охватил станцию технического обслуживания. Также вспыхнуло нежилое здание.

Начальник КГВА заявил, что по состоянию на утро количество травмированных после взрывов в Киеве сегодня ночью возросло до двух человек.

Сейчас на местах работают спасатели и другие экстренные службы. Информация о последствиях взрывов в Киеве 28 июня уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 585-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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