Взрывы в Киеве: после баллистической атаки возникли пожары, есть пострадавшие
Взрывы в Киеве прогремели ночью 28 июня во время баллистической атаки РФ.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Взрывы в Киеве 28 июня: что известно
Во время воздушной тревоги Тимур Ткаченко призвал жителей столицы немедленно пройти в укрытия, предупредив об угрозе удара баллистическими ракетами.
Впоследствии он сообщил, что в Дарницком районе Киева зафиксированы пожары сразу по нескольким адресам.
По его словам, в одном случае загорелось вблизи жилого дома, по другому адресу огонь охватил станцию технического обслуживания. Также вспыхнуло нежилое здание.
Начальник КГВА заявил, что по состоянию на утро количество травмированных после взрывов в Киеве сегодня ночью возросло до двух человек.
Сейчас на местах работают спасатели и другие экстренные службы. Информация о последствиях взрывов в Киеве 28 июня уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 585-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.