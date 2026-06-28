Вибухи в Києві пролунали вночі 28 червня під час балістичної атаки РФ.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Вибухи в Києві 28 червня: що відомо

Під час повітряної тривоги Тимур Ткаченко закликав жителів столиці негайно пройти до укриттів, попередивши про загрозу удару балістичними ракетами.

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Згодом він повідомив, що в Дарницькому районі Києва зафіксовано пожежі одразу за кількома адресами.

За його словами, в одному випадку сталося займання поблизу житлового будинку, за іншою адресою вогонь охопив станцію технічного обслуговування. Також спалахнула нежитлова будівля.

Начальник КМВА заявив, що станом на ранок кількість травмованих після вибухів у Києві сьогодні вночі зросла до двох осіб.

Наразі на місцях працюють рятувальники та інші екстрені служби. Інформація про наслідки вибухів у Києві 28 червня уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 586-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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