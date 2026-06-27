Взрывы в Чернигове прогремели вечером 27 июня. Город находился под массированной атакой российских беспилотников.

Об этом сообщили глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский и Черниговский городской совет.

Взрывы в Чернигове 27 июня: какие последствия

На город летело около десяти Шахедов.

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— Зафиксировано падение обломков на открытой территории одного из учреждений общего среднего образования. По предварительной информации, пострадали два человека, — проинформировали в Черниговском городском совете.

Было повреждено отдельное здание, входящее в комплекс учреждения общего среднего образования в Чернигове.

Также получили повреждения пять жилых домов, гараж и автомобиль.

В полиции Черниговской области уточнили, что пострадали 72-летний мужчина и 48-летняя женщина.

Там также сообщили, что россияне нанесли удар беспилотником по жилому дому в городе Городня. Полицейские вывели из дома пожилую женщину.

Массированная атака РФ продолжалась как минимум в течение часа.

Напомним, взрывы в Чернигове также гремели 5 июня, когда россияне атаковали город дронами.

Было зафиксировано попадание беспилотника по одному из предприятий в северной части города. Еще один дрон упал на территорию автостоянки, вспыхнул пожар.

В результате атаки были повреждены 37 автомобилей. Шесть человек пострадали.

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